2019-03-13T09:40:51+03:00
Происшествия

В Якутии полицейского побили шваброй

Молодая семейная пара напала на представителя власти
Ольга Донская
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В поселке Хандыга Томпонского района возбуждено уголовное дело на молодую семейную пару. Семью обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Полицейский наряд был вызван соседями, чтобы утихомирить компанию, активно употреблявшую спиртное. Вместо того, чтобы успокоиться хозяин квартиры разозлился и позвал на подмогу своих гостей: ту самую семейную пару. Мужчина нанес удар кулаком в лицо помощнику оперативного дежурного, а его супруга ударила полицейского шваброй по руке.

Под следствие попали 22-летний молодой человек и его 23-летняя жена, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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