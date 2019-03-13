2019-03-13T09:05:15+03:00
Общество

Якутия отпразднует пятилетие присоединения Крыма

В честь праздника 18 марта стартует фестиваль «Крымская весна - 2019»
Ольга Донская
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18 марта страна отмечает пятую годовщину со Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

В честь этого в Якутске состоится фестиваль «Крымская весна - 2019» с широкой культурной программой. Фестиваль охватит все районы и города республики.

В честь годовщины исторического события стартует фотоконкурс «Якутяне в Крыму» среди пользователей социальной сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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