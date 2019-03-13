В Якутске пройдет фестиваль детского движения
С 5 апреля по 5 июня пройдет республиканский конкурс медиапроектов «Моя заповедная Якутия». Он посвящен 50-летию заповедного дела и 25-летию системы ООПТ в регионе.
Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений республики под руководством педагогов и родителей.
Конкурс «Моя заповедная Якутия» — это замечательная возможность увидеть красоту и уникальность природных комплексов, объектов ООПТ, усиления эколого-просветительской работы по вопросам сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Якутии, популяризации системы ООПТ республики и призвать молодое поколение к бережному отношению окружающей нас неповторимой природы Севера.
ИСТОЧНИК KP.RU