В Якутске пройдет фестиваль детского движения

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-13T08:57:42+03:00

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С 5 апреля по 5 июня пройдет республиканский конкурс медиапроектов «Моя заповедная Якутия». Он посвящен 50-летию заповедного дела и 25-летию системы ООПТ в регионе.

Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений республики под руководством педагогов и родителей.

Конкурс «Моя заповедная Якутия» — это замечательная возможность увидеть красоту и уникальность природных комплексов, объектов ООПТ, усиления эколого-просветительской работы по вопросам сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Якутии, популяризации системы ООПТ республики и призвать молодое поколение к бережному отношению окружающей нас неповторимой природы Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU