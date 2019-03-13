2019-03-13T08:57:42+03:00
Общество

В Якутске пройдет фестиваль детского движения

Фестиваль будет посвящен 50-летию заповедного дела
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 5 апреля по 5 июня пройдет республиканский конкурс медиапроектов «Моя заповедная Якутия». Он посвящен 50-летию заповедного дела и 25-летию системы ООПТ в регионе.

Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений республики под руководством педагогов и родителей.

Конкурс «Моя заповедная Якутия» — это замечательная возможность увидеть красоту и уникальность природных комплексов, объектов ООПТ, усиления эколого-просветительской работы по вопросам сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Якутии, популяризации системы ООПТ республики и призвать молодое поколение к бережному отношению окружающей нас неповторимой природы Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экстремал планирует установить очередной мировой рекорд в Якутии
В Якутске планируют построить центр разработки облачных технологий
Якутские третьеклассники снимут семь мультфильмов
В Якутии полицейского побили шваброй
Якутия отпразднует пятилетие присоединения Крыма
В Якутске пойманы угонщики-путешественники
В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе прибыла сборная Японии
Якутяне выберут новый бренд республики
Выбран «Якутянин года – 2018»
В одной из автошкол Якутска нашли грубые нарушения
Горбатого могила исправит: чиновник из Якутии снова пойман пьяным за рулем
Японский банк готов профинансировать комплекс по переработке мусора в Якутске
На велосипеде в Якутию
В Якутске задержан «шутник», сообщивший о минировании аэропорта
Береги честь смолоду, а голову весной
Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии
В Верхневилюйском районе Якутии в 15 детских садах не платили компенсации