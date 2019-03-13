В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе прибыла сборная Японии

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-13T06:15:31+03:00

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Сегодня в Якутск прибыла сборная Японии по вольной борьбе. Также, 14 марта ожидается прилет почётных гостей Кубка мира, олимпийских чемпионов Юдзи Такада и Хидаэки Томияма

Главный тренер сборной Японии выразил сожаление о том, что в Кубке мира по состоянию здоровья не сможет принять участие один из лидеров команды, действующий чемпион мира 2018 года Такуто Отогуро. Спортсмен должен был бороться в весовой категории до 65 кг.

Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин стартует 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU