В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе прибыла сборная Японии
В составе делегации 22 человека
Главная надежда сборной Японии не приехалаФото: ЯСИА
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Сегодня в Якутск прибыла сборная Японии по вольной борьбе. Также, 14 марта ожидается прилет почётных гостей Кубка мира, олимпийских чемпионов Юдзи Такада и Хидаэки Томияма
Главный тренер сборной Японии выразил сожаление о том, что в Кубке мира по состоянию здоровья не сможет принять участие один из лидеров команды, действующий чемпион мира 2018 года Такуто Отогуро. Спортсмен должен был бороться в весовой категории до 65 кг.
Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин стартует 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU