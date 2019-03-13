Якутяне выберут новый бренд республики

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-13T05:25:07+03:00

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Общественная палата Якутии предлагает выбрать новый бренд республики. В рамках проекта «Живое наследие Якутии», каждый житель сможет поделиться своим видением бренда. Окончательное решение вынесет команда экспертов.

Инициатором запуска проекта стала Общественная палата России. Итогом работы станет карта локальных брендов страны.

Карта локальных брендов «Живое наследие Якутии» будет размещена в свободном доступе на официальном сайте Общественной палаты, и будет направлена для сведения и учета в работе в органы государственной власти РС (Я) и муниципальные районы Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU