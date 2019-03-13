2019-03-13T05:00:04+03:00
Общество

Выбран «Якутянин года – 2018»

Им стал предприниматель и меценат Афанасий Алексеев
Ольга Донская
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В Якутске прошла торжественная церемония награждения общественной премии «Якутянин года — 2018. Якутск». Обладателем Гран-при стал предприниматель, меценат, общественный деятель Афанасий Алексеев.

Обладателю Гран-при и шести лауреатам вручили медали из серебра 925 пробы.

Проект «Якутянин года — 2018. Якутск» стартовал в декабре 2018 года. Учредителями общественной премии выступили республиканские СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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