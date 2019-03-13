В одной из автошкол Якутска нашли грубые нарушения

СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-13T04:48:24+03:00

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В автошколе «Автопрофи» выявлены грубые нарушения. Как выяснилось, в автошколе нет специальных учебных транспортных средств, отсутствует мастер производственного обучения. Теоретическое обучение вел преподаватель, который не имел трудового договора и документов для права осуществления преподавательской деятельности. Был допущен большой пробел в документации, учебный кабинет не отвечает требованиям оснащенности

По решению суда автошкола «Автопрофи» на 90 дней приостановила свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU