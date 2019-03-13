Горбатого могила исправит: чиновник из Якутии снова пойман пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-13T03:59:50+03:00

У нарушителя отобрали права и отправили на общественные работы

Изменить размер текста: A A

В Нюрбинском районе Якутии наказали пьяного чиновника. Мужчина второй раз попался пьяным за рулем. В зале суда обвиняемый полностью отрицал свою вину, утверждая, что сел за руль будучи протрезвевшим. Но, благодаря активной позиции гос обвинителя вина подсудимого была доказана.

Наказанием стали лишение водительского удостоверения на два года и 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU