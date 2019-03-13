2019-03-13T03:59:50+03:00
Происшествия

Горбатого могила исправит: чиновник из Якутии снова пойман пьяным за рулем

У нарушителя отобрали права и отправили на общественные работы
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Нюрбинском районе Якутии наказали пьяного чиновника. Мужчина второй раз попался пьяным за рулем. В зале суда обвиняемый полностью отрицал свою вину, утверждая, что сел за руль будучи протрезвевшим. Но, благодаря активной позиции гос обвинителя вина подсудимого была доказана.

Наказанием стали лишение водительского удостоверения на два года и 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одной из автошкол Якутска нашли грубые нарушения
Японский банк готов профинансировать комплекс по переработке мусора в Якутске
На велосипеде в Якутию
В Якутске задержан «шутник», сообщивший о минировании аэропорта
Береги честь смолоду, а голову весной
Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии
В Верхневилюйском районе Якутии в 15 детских садах не платили компенсации
В Якутске снизился уровень заболеваемости среди детей
Глава Якутии назначил замминистра по развитию Арктики
Мэр Якутска попросила проверить тарифы на вывоз мусора
«Сообщи, где торгуют смертью»
Строительство Международной Арктической школы завершится в 2019 году
В Якутске состоится V Молодежный экономический форум
В Якутске ленивый студент подделал документ
В столице Якутии началась генеральная уборка
Звонок в аэропорт Якутска оказался ложным
В Якутии задержан браконьер
Где парковаться на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске?
В Якутске планируется открыть пункт переработку лома черных металлов
Семинар по закупкам для предпринимателей Якутска
Ювелирную отрасль Якутии поддержит государство
На Сайсарском озере открылся детский каток
В Якутии столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус с семью пассажирами
Якутским спасателям метель не помеха
Неработающим пенсионерам сделают перерасчет пенсий без заявлений
Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей
Фотограф из Якутии стал призером международного конкурса