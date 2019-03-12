На велосипеде в Якутию

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-12T11:16:03+03:00

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Испанский велосипедист-экстремал Сантьяго Гарсиа Монтес доехал до села Сасыр в Момском районе Якутии. Дальнейшей точкой остановки путешественника станет город Певек на Чукотке.

Испанскому велосипедисту 41 год, родом он из южной Испании. В настоящее время проживает в Норвегии и работает тренером по теннису. В свободное время любит путешествовать на велосипеде и лыжах. Ранее Сантьяго уже пробовал себя испытать и пробежал в Лапландии 2500 км на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU