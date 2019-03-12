Береги честь смолоду, а голову весной
МЧС предупреждает об осторожности, в городе появились сосульки
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Весной одной из главных опасностей долгожданного времени года становятся сосульки. Если вы обнаружили обилие сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию для скорого устранения проблемы.
Соблюдайте осторожность, не подходите близко к стенам зданий. Если вы услышали подозрительный шум сверху, ни в коем случае не начинайте смотреть что происходит. Бежать от здания тоже нельзя, нужно прижаться к стене и тогда козырек от крыши сможет вас укрыть.
Для профилактики появления сосулек и сходов снежных масс нужно регулярное и своевременное удаление снега с крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU