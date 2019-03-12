2019-03-12T09:45:14+03:00
Спорт

Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии

Сборная России по боксу выиграла шесть медалей
Ольга Донская
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Михаил Варламов справа.Михаил Варламов справа.
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На международном турнире «GeeBee» Хельсинки (Финляндия) якутский боксер Михаил Варламов впервые выступал в составе сборной РФ и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

На ринге Варламов провел три боя. Боксер победил соперников из Швеции и Финляндии, но в полуфинальном бою уступил участнику Олимпийских игр-2012 Шива Тапа из Индии.

Участниками 38-го традиционного турнира стали представители 14 стран мира. Сборной команде России удалось завоевать шесть медалей, четыре из которых бронзовые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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