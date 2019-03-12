Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии
Сборная России по боксу выиграла шесть медалей
Михаил Варламов справа.
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На международном турнире «GeeBee» Хельсинки (Финляндия) якутский боксер Михаил Варламов впервые выступал в составе сборной РФ и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
На ринге Варламов провел три боя. Боксер победил соперников из Швеции и Финляндии, но в полуфинальном бою уступил участнику Олимпийских игр-2012 Шива Тапа из Индии.
Участниками 38-го традиционного турнира стали представители 14 стран мира. Сборной команде России удалось завоевать шесть медалей, четыре из которых бронзовые.
ИСТОЧНИК KP.RU