2019-03-12T09:36:54+03:00
Общество

В Верхневилюйском районе Якутии в 15 детских садах не платили компенсации

Долг составил 827 000 рублей
Ольга Донская
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Права родителей были восстановлены.Права родителей были восстановлены.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В прокуратуре Верхневилюйского района установили, что 15 местных детских садов не выплачивали семьям компенсацию родительской платы. За три месяца сумма задолженности выросла до 827 000 рублей.

Для защиты прав родителей прокуратура внесла представление в адрес начальника районного управления, по результатам рассмотрения акта все нарушения устранены, средства вернули родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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