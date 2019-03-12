В Якутске снизился уровень заболеваемости среди детей
Такие результаты показал еженедельный мониторинг Роспотребнадзора
-Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора Якутии, на прошедшей неделе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников и воспитанников детских учреждений на 30-35%. При этом уровень заболеваемости в республике превышает эпидемический недельный порог на 92%.
Также уменьшилось количество районов с превышением недельных эпидемических порогов до семи на прошедшей неделе, прежде этот показатель достигал 17 районов.
Больше всего риску заражения подвергаются дети до 14 лет, которые составляют 77,6% от заболевших ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU