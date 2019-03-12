Глава Якутии назначил замминистра по развитию Арктики

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-12T08:23:35+03:00

Им стал Михаил Погодаев, председатель ассоциации «Оленеводы мира»

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Глава Якутии Айсен Николаев назначил заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) — им стал Михаил Погодаев. О назначении Ил Дархан оповестил в своем Twitter.

Михаил Погодаев до назначения работал исполнительным директорои секретариата Северного форума, кроме того, он – председатель ассоциации «Оленеводы мира».

ИСТОЧНИК KP.RU