Глава Якутии назначил замминистра по развитию Арктики
Им стал Михаил Погодаев, председатель ассоциации «Оленеводы мира»
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Глава Якутии Айсен Николаев назначил заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) — им стал Михаил Погодаев. О назначении Ил Дархан оповестил в своем Twitter.
Михаил Погодаев до назначения работал исполнительным директорои секретариата Северного форума, кроме того, он – председатель ассоциации «Оленеводы мира».
ИСТОЧНИК KP.RU