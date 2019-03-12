Мэр Якутска попросила проверить тарифы на вывоз мусора
Сардана Авксентьева направила письмо в антимонопольную службу
-Фото: ЯСИА
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева направила письмо в адрес главы Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева с просьбой проверить законность установленных в Якутске с января этого года тарифов на вывоз мусора.
К написанию письма мэра подтолкнули многочисленные жалобы горожан о необоснованном завышении тарифов. С 2019 года платежи для населения и юридических лиц повысились в два и более раза.
ИСТОЧНИК KP.RU