«Сообщи, где торгуют смертью»
С 11 по 22 марта 2019 в Якутске начался первый этап Всероссийской антинаркотической акции
-Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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С 11 марта по 22 марта в Якутске запущен первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Если Вы готовы помочь борьбе с наркотиками, вы можете обратиться по телефонам доверия:
42-22-22 (телефон доверия);42-48-58, 42-17-16 (дежурная часть) – МВД по РС (Я);
24-17-77 (круглосуточно) – Якутский республиканский наркологический диспансер;
8-800-100-35-50 – Всероссийский телефон доверия для молодежи (круглосуточный); 40-80-72 – Окружная администрация «город Якутск»;
49-67-81, (с 09:00-17:00 ч.) – Центр психологической поддержки молодежи СВФУ им. М.К. Аммосова.
ИСТОЧНИК KP.RU