Строительство Международной Арктической школы завершится в 2019 году
Открытие школы планируется в сентябре 2020 года
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Строительство международной арктической школы завершится в 2019 году, а в сентябре следующего года распахнет свои двери для детей.
Отбор учеников в Международную Арктическую школу начнётся в этом году. Ранний набор объясняется подготовкой учащихся к новому формату обучения, которое будет проходить на английском языке.
Одним из главных преимуществ Международной арктической школы станет обучение по программе международного бакалавриата - программе на английском языке, признаваемой в лучших вузах всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU