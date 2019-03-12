2019-03-12T05:21:59+03:00
Общество

Строительство Международной Арктической школы завершится в 2019 году

Открытие школы планируется в сентябре 2020 года
Ольга Донская
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Строительство международной арктической школы завершится в 2019 году, а в сентябре следующего года распахнет свои двери для детей.

Отбор учеников в Международную Арктическую школу начнётся в этом году. Ранний набор объясняется подготовкой учащихся к новому формату обучения, которое будет проходить на английском языке.

Одним из главных преимуществ Международной арктической школы станет обучение по программе международного бакалавриата - программе на английском языке, признаваемой в лучших вузах всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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