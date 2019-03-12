2019-03-12T04:24:10+03:00
Происшествия

В Якутске ленивый студент подделал документ

Юноша не хотел проходить медосмотр
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

19-летний студент подделал медицинскую книжку и предъявил ее в учебном заведении.

Документ изъяли и провели экспертизу по результатам которой подтвердили, что штампы не соответствуют штампам медицинского учреждения.

Как стало известно, юноша пошел на подделку документа из-за нежелания проходить медосмотр к летней практике.

На студента завели уголовное дело по статье 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строительство Международной Арктической школы завершится в 2019 году
В Якутске состоится V Молодежный экономический форум
В столице Якутии началась генеральная уборка
Звонок в аэропорт Якутска оказался ложным
В Якутии задержан браконьер
Где парковаться на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске?
В Якутске планируется открыть пункт переработку лома черных металлов
Семинар по закупкам для предпринимателей Якутска
Ювелирную отрасль Якутии поддержит государство
На Сайсарском озере открылся детский каток
В Якутии столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус с семью пассажирами
Якутским спасателям метель не помеха
Неработающим пенсионерам сделают перерасчет пенсий без заявлений
Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей
Фотограф из Якутии стал призером международного конкурса