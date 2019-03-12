В Якутске ленивый студент подделал документ
Юноша не хотел проходить медосмотр
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
19-летний студент подделал медицинскую книжку и предъявил ее в учебном заведении.
Документ изъяли и провели экспертизу по результатам которой подтвердили, что штампы не соответствуют штампам медицинского учреждения.
Как стало известно, юноша пошел на подделку документа из-за нежелания проходить медосмотр к летней практике.
На студента завели уголовное дело по статье 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU