В Якутске ленивый студент подделал документ

СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-12T04:24:10+03:00

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19-летний студент подделал медицинскую книжку и предъявил ее в учебном заведении.

Документ изъяли и провели экспертизу по результатам которой подтвердили, что штампы не соответствуют штампам медицинского учреждения.

Как стало известно, юноша пошел на подделку документа из-за нежелания проходить медосмотр к летней практике.

На студента завели уголовное дело по статье 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU