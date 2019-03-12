В столице Якутии началась генеральная уборка

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-12T04:15:04+03:00

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В Якутске начались весенние субботники. За работу принялись управляющие компании, ТСЖ, коллективы предприятий, организаций и другие горожане.

Генеральная уборка началась со Строительного округа. Оттуда вывезено больше тысячи кубометров жидких бытовых отходов, 1467 кубов сухого мусора и 62 куба крупногабаритного.

В рамках субботника очистили каток, убрали снег в сквере им. Карла Макса, активно усиливается работа по вывозу снега.

ИСТОЧНИК KP.RU