В столице Якутии началась генеральная уборка
Первым начали очищать Строительный округ
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В Якутске начались весенние субботники. За работу принялись управляющие компании, ТСЖ, коллективы предприятий, организаций и другие горожане.
Генеральная уборка началась со Строительного округа. Оттуда вывезено больше тысячи кубометров жидких бытовых отходов, 1467 кубов сухого мусора и 62 куба крупногабаритного.
В рамках субботника очистили каток, убрали снег в сквере им. Карла Макса, активно усиливается работа по вывозу снега.
ИСТОЧНИК KP.RU