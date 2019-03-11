Где парковаться на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске?

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-11T11:04:17+03:00

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В дни проведения Кубка мира по вольной борьбе зрителям рекомендуют приехать заранее. Время понадобится для того, чтобы пройти смотровую зону, отыскать свою трибуну и нужное место. Стадион вмещает в себя 3 тысячи зрителей.

Парковки для болельщиков:

Парковка № 1 – ул. Дежнева 64/1 (под Сайсарским мостом);

Парковка № 2 – ул. Белинского (пустырь между улицами Петровского и Каландаришвили).

Кубок мира по вольной борьбе пройдет 16 и 17 марта в ЦСП «Триумф».

ИСТОЧНИК KP.RU