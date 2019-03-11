Где парковаться на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске?
Стали известны парковки для зрителей
Для зрителей выделены две парковкиФото: ЯСИА
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В дни проведения Кубка мира по вольной борьбе зрителям рекомендуют приехать заранее. Время понадобится для того, чтобы пройти смотровую зону, отыскать свою трибуну и нужное место. Стадион вмещает в себя 3 тысячи зрителей.
Парковки для болельщиков:
Парковка № 1 – ул. Дежнева 64/1 (под Сайсарским мостом);
Парковка № 2 – ул. Белинского (пустырь между улицами Петровского и Каландаришвили).
Кубок мира по вольной борьбе пройдет 16 и 17 марта в ЦСП «Триумф».
ИСТОЧНИК KP.RU