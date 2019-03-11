Семинар по закупкам для предпринимателей Якутска

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-11T10:10:52+03:00

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В конференц-зале Министерства финансов РС(Я) 15 марта 2019 года состоится семинар «Участие субъектов малого предпринимательства в закупках и особенности участия в Республике Саха (Якутия), в том числе для сельхозтоваропроизводителей».

С докладами выступят представители ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)», специалисты отдела методологии и мониторинга закупок Министерства финансов республики и другие. Одной из главных тем станет "Правовые основы регулирования закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ".

Регистрация участников семинара начинается в 14:00 по адресу г.Якутск, ул. Кирова 12, 6 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU