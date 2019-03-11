Ювелирную отрасль Якутии поддержит государство

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-11T09:40:12+03:00

С 2019 года будет расширена поддержка предпринимателей малого и среднего ювелирного бизнеса

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С 2019 года в республике будет существенно расширена поддержка предпринимателей малого и среднего бизнеса, в том числе занятых в сфере ювелирного производства.

Для ювелиров появятся займы до 5 млн рублей с процентной ставкой 8% годовых, сроком на 36 месяцев с предоставлением отсрочки по погашению основного долга до 6 месяцев.

- Впервые в деятельности Фонда, учитывая предложения наших предпринимателей, в качестве обеспечения по займу принимаются не только залог недвижимости и других активов, но и сами товары - ювелирные изделия, находящиеся в торговом обороте, - подчеркнула министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких.

ИСТОЧНИК KP.RU