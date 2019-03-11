2019-03-11T08:33:28+03:00
Общество

На Сайсарском озере открылся детский каток

Протяженность катка 1500 кв.метров
Ольга Донская
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Каток полностью бесплатный.Каток полностью бесплатный.
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На Сайсарском озере открылся детский каток протяженностью 1500 кв метра. Ледовая площадь полностью бесплатная, но проката коньков на озере нет. Новый каток расположен на территории площади Матери и хорошо освещен.

«В этом году мы решили уделить внимание маленьким детям. Большинство людей катаются под мостом, порой не соблюдают скорость. Поэтому было решено открыть каток для детей, в ней также оборудована горка», - рассказал специалист по благоустройству Сайсарского округа Николай Винокуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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