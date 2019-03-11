В Якутии столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус с семью пассажирами
В Якутии столкнулись «КАМАЗ» и микроавтобус с семью пассажирами. ДТП произошло днем 10 марта на федеральной трассе «Вилюй» в Горном районе республики.
Как выяснилось, 24-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайс» врезался в прицеп грузовика. Мужчина вез в Якутск семерых пассажиров, которых нашел с помощью мобильного приложения.
В результате столкновения перелом зубов получил двухлетний мальчик, сидевший в салоне «Тойоты» на руках у матери.
Со слов водителя «КАМАЗа», в момент ДТП он стоял на проезжей части и вытаскивал съехавшую в кювет иномарку. Знак аварийной остановки он не выставил. Столкновение произошло на повороте.
В отношении водителя «Хайса» составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, выяснилось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения.
Автомобилисты в момент происшествия были трезвы. Проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU