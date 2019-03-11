Якутским спасателям метель не помеха

СЕГОДНЯ 05:07 2019-03-11T05:07:09+03:00

Рискуя собой сотрудники службы спасения и скорой помощи доставили девушку в больницу

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В селе Куду Верхневилюйского района Якутии девушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Из райцентра были вызваны сотрудники службы спасения и скорой помощи. На дорогу длиной 30 км спасатели потратили более трех часов. Из-за сильной пурги дорогу замело, местами видимость была нулевая

Прибыв на место, врачи оказали первую помощь девушке, после чего доставили ее в центральную районную больницу Верхневилюйска. Предварительный диагноз острый бронхит.

ИСТОЧНИК KP.RU