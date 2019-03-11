Якутским спасателям метель не помеха
Рискуя собой сотрудники службы спасения и скорой помощи доставили девушку в больницу
Из-за погодных условий дорогая заняла более трех часов
Изменить размер текста:
В селе Куду Верхневилюйского района Якутии девушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Из райцентра были вызваны сотрудники службы спасения и скорой помощи. На дорогу длиной 30 км спасатели потратили более трех часов. Из-за сильной пурги дорогу замело, местами видимость была нулевая
Прибыв на место, врачи оказали первую помощь девушке, после чего доставили ее в центральную районную больницу Верхневилюйска. Предварительный диагноз острый бронхит.
ИСТОЧНИК KP.RU