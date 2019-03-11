2019-03-11T04:23:37+03:00
Общество

Неработающим пенсионерам сделают перерасчет пенсий без заявлений

Перерасчет планируется после увеличения выплаты до суммы прожиточного минимума
Ольга Донская
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37 815 человек получат перерасчет.37 815 человек получат перерасчет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Неработающие пенсионеры получат перерасчёт без заявления. Власти Якутии и народные депутаты республики поддержали законопроект «О государственной социальной помощи». Новый проект закона изменит систему расчёта индексации пенсий – сначала пенсию доведут до прожиточного минимума, а уже потом из этой суммы проведут индексацию пенсии и просчитают ежемесячные денежные выплаты. С учётом принятия проекта федерального закона региональную социальную доплату к пенсии должны получить 37 815 человек.

В Якутии к категории пенсионеров, утративших с 1 января 2019 года право на региональную социальную выплату в связи с индексацией пенсии, относятся 2 624 человека. Всем им будет сделан перерасчет пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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