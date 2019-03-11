Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей

СЕГОДНЯ 03:49 2019-03-11T04:03:36+03:00

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Республиканскую компанию «Сахаплемобъединение» оштрафовали на миллион рублей за взятку двум депутатам Ил Тумэн. Бывший руководитель организации передал им 900 000 рублей за содействие в дополнительном финансировании предприятия.

Прокуратура Якутии возбудила дело об административном правонарушении - незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Суд назначил предприятию штраф - один миллион рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Также возбуждено и расследовано уголовное дело по факту получения взятки народными избранниками.

ИСТОЧНИК KP.RU