2019-03-11T04:03:36+03:00
Происшествия

Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей

Бывший руководитель пойман на взятке депутатам
Ольга Донская
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Наказание понесут обе стороны.Наказание понесут обе стороны.Фото: ЯСИА
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Республиканскую компанию «Сахаплемобъединение» оштрафовали на миллион рублей за взятку двум депутатам Ил Тумэн. Бывший руководитель организации передал им 900 000 рублей за содействие в дополнительном финансировании предприятия.

Прокуратура Якутии возбудила дело об административном правонарушении - незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Суд назначил предприятию штраф - один миллион рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Также возбуждено и расследовано уголовное дело по факту получения взятки народными избранниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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