Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей
Бывший руководитель пойман на взятке депутатам
Наказание понесут обе стороны.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Республиканскую компанию «Сахаплемобъединение» оштрафовали на миллион рублей за взятку двум депутатам Ил Тумэн. Бывший руководитель организации передал им 900 000 рублей за содействие в дополнительном финансировании предприятия.
Прокуратура Якутии возбудила дело об административном правонарушении - незаконное вознаграждение от имени юрлица.
Суд назначил предприятию штраф - один миллион рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
Также возбуждено и расследовано уголовное дело по факту получения взятки народными избранниками.
ИСТОЧНИК KP.RU