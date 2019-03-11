2019-03-11T04:21:43+03:00
Звезды

Фотограф из Якутии стал призером международного конкурса

Конкурс «35AWARDS» собрал более 4000 участников из 100 стран
Ольга Донская
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В конкурсе приняли участие более 4000 фотографов.В конкурсе приняли участие более 4000 фотографов.
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Якутский фотограф Михаил Потапов стал призером конкурса «35AWARDS». Его фотография «Рассвет на Индигирке» вошла в ТОП 4% лучших. Кроме того Михаил вошел в ТОП 12% лучших фотографов конкурса.

35AWARDS — крупная международная премия основана в 2015 году создателями профессионального фото-сообщества. Особое внимание премия уделяет системе голосования в 3 этапа, на каждом из которых ужесточаются критерии отбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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