Якутские гимнастки завоевали два золота на Сахалине

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-10T06:45:17+03:00

На турнире приняло участие более 200 гимнасток. Фото: ЯСИА

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Ежегодные соревнования "Сахалинская весна" собрали более двухсот участниц. Спортсменки разыграли семь комплектов медалей в индивидуальном многоборье и шесть комплектов в групповых упражнениях.

Якутские гимнастки взяли золото в двух возрастных категориях в групповых упражнениях.

В Якутске насчитываются более полутора тысяч гимнасток и три спортивных клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU