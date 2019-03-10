Якутские гимнастки завоевали два золота на Сахалине
Спортсменки клуба художественной гимнастики «Бриллианты Туймаады» выступили в Южно-Сахалинске
На турнире приняло участие более 200 гимнасток.Фото: ЯСИА
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Ежегодные соревнования "Сахалинская весна" собрали более двухсот участниц. Спортсменки разыграли семь комплектов медалей в индивидуальном многоборье и шесть комплектов в групповых упражнениях.
Якутские гимнастки взяли золото в двух возрастных категориях в групповых упражнениях.
В Якутске насчитываются более полутора тысяч гимнасток и три спортивных клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU