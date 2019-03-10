Праздничные дни не показали проблем по вывозу мусора в Якутске
Министерство ЖКХ провела выездные осмотры контейнеров для мусора
Злостных нарушений не было выявлено
Изменить размер текста:
Специалисты министерства ЖКХ и энергетики проверили ранее проблемные места города. Рейд показал, что по одному адресу мусор копится по вине управляющей компании. «Якутскэкосети» учтет это упущение и возьмет вывоз мусора с этого адреса на себя.
Далее рабочая группа проверила другие районы города и в целом, злостных нарушений выявлено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU