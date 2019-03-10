2019-03-10T06:35:17+03:00
Общество

Праздничные дни не показали проблем по вывозу мусора в Якутске

Министерство ЖКХ провела выездные осмотры контейнеров для мусора
Ольга Донская
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Злостных нарушений не было выявленоЗлостных нарушений не было выявлено
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Специалисты министерства ЖКХ и энергетики проверили ранее проблемные места города. Рейд показал, что по одному адресу мусор копится по вине управляющей компании. «Якутскэкосети» учтет это упущение и возьмет вывоз мусора с этого адреса на себя.

Далее рабочая группа проверила другие районы города и в целом, злостных нарушений выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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