Якутский режиссер экранизировал популярную сказку
Константин Тимофеев снял фильм по мотивам якутской сказки «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»
У якутской сказки нет аналогов во всем мире.
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Якутский режиссер Константин Тимофеев экранизировал популярную сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами».
Существует девять версий сказки про старушку Бэйбэрикээн, но сюжет везде почти одинаков. Когда-то эта история была Олонхо и настолько полюбилась людям, что стала передаваться из уст в уста и стала сказкой. У старушки Бэйбэрикээн нет аналогов во всем мире.
Премьера фильма состоится 21 марта во всех кинотеатрах Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU