2019-03-10T06:26:11+03:00
Звезды

Якутский режиссер экранизировал популярную сказку

Константин Тимофеев снял фильм по мотивам якутской сказки «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»
Ольга Донская
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У якутской сказки нет аналогов во всем мире.У якутской сказки нет аналогов во всем мире.
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Якутский режиссер Константин Тимофеев экранизировал популярную сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами».

Существует девять версий сказки про старушку Бэйбэрикээн, но сюжет везде почти одинаков. Когда-то эта история была Олонхо и настолько полюбилась людям, что стала передаваться из уст в уста и стала сказкой. У старушки Бэйбэрикээн нет аналогов во всем мире.

Премьера фильма состоится 21 марта во всех кинотеатрах Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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