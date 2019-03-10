Якутский режиссер экранизировал популярную сказку

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-10T06:26:11+03:00

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Якутский режиссер Константин Тимофеев экранизировал популярную сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами».

Существует девять версий сказки про старушку Бэйбэрикээн, но сюжет везде почти одинаков. Когда-то эта история была Олонхо и настолько полюбилась людям, что стала передаваться из уст в уста и стала сказкой. У старушки Бэйбэрикээн нет аналогов во всем мире.

Премьера фильма состоится 21 марта во всех кинотеатрах Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU