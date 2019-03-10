Якутский студент стал призером конкурса «Китайский язык — это мост»
Всего в конкурсе приняли участие 40 студентов-китаистов
Богдан Игнатьев занял третье место.
Изменить размер текста:
Студент СВФУ Богдан Игнатьев занял третье место в региональном этапе всероссийского конкурса «Китайский язык — это мост». Всего участвовали 40 студентов из четырёх дальневосточных регионов.
К соревнованиям Богдан готовился с февраля, в своем выступлении студент подготовил речь о своем детстве и семейных воспоминаниях.
Конкурс «Китайский язык — это мост» проводится ежегодно по всему миру с 2002 года.
ИСТОЧНИК KP.RU