2019-03-10T03:46:07+03:00
Наука

Якутский студент стал призером конкурса «Китайский язык — это мост»

Всего в конкурсе приняли участие 40 студентов-китаистов
Ольга Донская
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Богдан Игнатьев занял третье место.Богдан Игнатьев занял третье место.
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Студент СВФУ Богдан Игнатьев занял третье место в региональном этапе всероссийского конкурса «Китайский язык — это мост». Всего участвовали 40 студентов из четырёх дальневосточных регионов.

К соревнованиям Богдан готовился с февраля, в своем выступлении студент подготовил речь о своем детстве и семейных воспоминаниях.

Конкурс «Китайский язык — это мост» проводится ежегодно по всему миру с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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