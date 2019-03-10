Якутский студент стал призером конкурса «Китайский язык — это мост»

СЕГОДНЯ 03:46 2019-03-10T03:46:07+03:00

Всего в конкурсе приняли участие 40 студентов-китаистов

Изменить размер текста: A A

Студент СВФУ Богдан Игнатьев занял третье место в региональном этапе всероссийского конкурса «Китайский язык — это мост». Всего участвовали 40 студентов из четырёх дальневосточных регионов.

К соревнованиям Богдан готовился с февраля, в своем выступлении студент подготовил речь о своем детстве и семейных воспоминаниях.

Конкурс «Китайский язык — это мост» проводится ежегодно по всему миру с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU