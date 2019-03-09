2019-03-09T12:40:58+03:00
Спорт

На Кубке мира по вольной борьбе выступят двое якутян

По итогам решающих схваток, в состав сборной России вошли Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин
Ольга Донская
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Кубок мира пройдет 16 и 17 марта.Кубок мира пройдет 16 и 17 марта.Фото: ЯСИА
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Сформирован окончательный состав сборной России по итогам контрольных схваток. Ряды сборной пополнили два якутских борца Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин. По словам, Дзамбулата Тадеева решение о составе сборной было принято единогласно.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 16-17 марта. Участие в нем примут восемь сильнейших сборных России. В группу сборной России попали команды Кубы, Японии и Турции. В другой группе расположились США, Иран, Грузия и Монголия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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