На Кубке мира по вольной борьбе выступят двое якутян
По итогам решающих схваток, в состав сборной России вошли Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин
Кубок мира пройдет 16 и 17 марта.Фото: ЯСИА
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Сформирован окончательный состав сборной России по итогам контрольных схваток. Ряды сборной пополнили два якутских борца Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин. По словам, Дзамбулата Тадеева решение о составе сборной было принято единогласно.
Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 16-17 марта. Участие в нем примут восемь сильнейших сборных России. В группу сборной России попали команды Кубы, Японии и Турции. В другой группе расположились США, Иран, Грузия и Монголия.
ИСТОЧНИК KP.RU