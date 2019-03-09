Якутский рыбзавод завоевал золотую медаль в Хабаровске
Чир стал лауреатом выставки-ярмарки «Дальпищепром – 2019»
На выставке было продано 300 кг якутской рыбы.
Изменить размер текста:
В Хабаровске прошла выставка-ярмарка «Дальпищепром – 2019», на которой якутский рыбзавод представил спинку чира холодного копчения. Продукт готовится по традиционной технологии, с применением дымового копчения. При обработке рыба не теряет своих полезных свойств. На ярмарке было продано 300 кг продукции якутского рыбзавода.
В «Дальпищепром – 2019» приняли участие предприятия из регионов России и других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU