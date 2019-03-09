2019-03-09T05:50:01+03:00
Общество

Якутский рыбзавод завоевал золотую медаль в Хабаровске

Чир стал лауреатом выставки-ярмарки «Дальпищепром – 2019»
Ольга Донская
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На выставке было продано 300 кг якутской рыбы.На выставке было продано 300 кг якутской рыбы.
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В Хабаровске прошла выставка-ярмарка «Дальпищепром – 2019», на которой якутский рыбзавод представил спинку чира холодного копчения. Продукт готовится по традиционной технологии, с применением дымового копчения. При обработке рыба не теряет своих полезных свойств. На ярмарке было продано 300 кг продукции якутского рыбзавода.

В «Дальпищепром – 2019» приняли участие предприятия из регионов России и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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