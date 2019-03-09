В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорту
Участие приняли более 350 команд
Регистрацию прошли более двух тысяч участников.
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В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорта «Кубок АЭБ», созданный в сотрудничестве Алмазэргиенбанка и киберспортивного клуба.
Турнирпрошелпочетыремдисциплинам: Counter Strike: GO, Dota 2, PUBG иWorld of Tanks. Всего было подано 593 заявки, регистрацию прошли 2315 участников. К играм было допущено 354 команды.
В 2016 году в России киберспорт был признан официальным видом спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU