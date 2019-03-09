2019-03-09T03:48:03+03:00
Спорт

В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорту

Участие приняли более 350 команд
Ольга Донская
Поделиться:
Регистрацию прошли более двух тысяч участников.Регистрацию прошли более двух тысяч участников.
Изменить размер текста:

В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорта «Кубок АЭБ», созданный в сотрудничестве Алмазэргиенбанка и киберспортивного клуба.

Турнирпрошелпочетыремдисциплинам: Counter Strike: GO, Dota 2, PUBG иWorld of Tanks. Всего было подано 593 заявки, регистрацию прошли 2315 участников. К играм было допущено 354 команды.

В 2016 году в России киберспорт был признан официальным видом спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24