В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорту

СЕГОДНЯ 03:48 2019-03-09T03:48:03+03:00

Регистрацию прошли более двух тысяч участников.

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В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорта «Кубок АЭБ», созданный в сотрудничестве Алмазэргиенбанка и киберспортивного клуба.

Турнирпрошелпочетыремдисциплинам: Counter Strike: GO, Dota 2, PUBG иWorld of Tanks. Всего было подано 593 заявки, регистрацию прошли 2315 участников. К играм было допущено 354 команды.

В 2016 году в России киберспорт был признан официальным видом спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU