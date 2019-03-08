Музей материнской славы пополнили экспонаты от матери главы Якутии
Музей материнской славы в Общественном центре Якутска пополнили экспонаты от матери главы республики. Тамара Сергеевна Николаева подарила учреждению книги о дорогих ей людях.
Мама главы Якутии передала в дар для раздела музея, где представлены личные вещи и фото матерей всех четырёх президентов Якутии, две книги о дорогих ей людях – о своем отце Андрее Титовиче Титарове и своем первом учителе Михаиле Андреевиче Алексееве.
В Музее материнской славы собраны сведения о женщинах Якутии со времен Великой Октябрьской социалистической революции: матерях-героинях, труженицах тыла, Героях Социалистического Труда, государственных и общественных деятелях, матерях защитников Отечества, руководителей республики и выдающихся спортсменов.
Инициатором создания музея в 2017 году выступило Якутское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России».
ИСТОЧНИК KP.RU