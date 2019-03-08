Музей материнской славы пополнили экспонаты от матери главы Якутии

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-08T06:32:15+03:00

Музей был создан в 2017 году по инициативе Якутского регионального отделения движения «Матери России».

Тамара Сергеевна Николаева подарила учреждению книги о дорогих ей людях

Изменить размер текста: A A

Музей материнской славы в Общественном центре Якутска пополнили экспонаты от матери главы республики. Тамара Сергеевна Николаева подарила учреждению книги о дорогих ей людях.

Мама главы Якутии передала в дар для раздела музея, где представлены личные вещи и фото матерей всех четырёх президентов Якутии, две книги о дорогих ей людях – о своем отце Андрее Титовиче Титарове и своем первом учителе Михаиле Андреевиче Алексееве.

В Музее материнской славы собраны сведения о женщинах Якутии со времен Великой Октябрьской социалистической революции: матерях-героинях, труженицах тыла, Героях Социалистического Труда, государственных и общественных деятелях, матерях защитников Отечества, руководителей республики и выдающихся спортсменов.

Инициатором создания музея в 2017 году выступило Якутское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России».

ИСТОЧНИК KP.RU