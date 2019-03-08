В Якутске и Жатае заработала система «112»
В Якутске и Жатае запущена система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Впервые все экстренные службы интегрированы под одним номером, что позволит реагировать на чрезвычайные ситуации на 30% быстрее.
Звонки на единый номер 112 принимаются круглосуточно. Также есть возможность отправить на этот номер смс-сообщение о происшествии, а позвонить на него с мобильного можно даже при отрицательном балансе и без сим-карты. Система позволяет отследить вызов и определить на карте место, откуда был сделан звонок.
К аппаратно-программному комплексу подключены пожарные части, станция скорой медицинской помощи, отделы полиции, служба газа, служба «Антитеррор» и ЕДДС городских округов.
Система 112 уже работает в 50 регионах страны. К концу 2019 года ее предстоит внедрить на всей территории Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU