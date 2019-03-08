В Якутске и Жатае заработала система «112»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-08T05:58:56+03:00

Теперь для вызова всех экстренных служб будет использоваться единый номер

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В Якутске и Жатае запущена система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Впервые все экстренные службы интегрированы под одним номером, что позволит реагировать на чрезвычайные ситуации на 30% быстрее.

Звонки на единый номер 112 принимаются круглосуточно. Также есть возможность отправить на этот номер смс-сообщение о происшествии, а позвонить на него с мобильного можно даже при отрицательном балансе и без сим-карты. Система позволяет отследить вызов и определить на карте место, откуда был сделан звонок.

К аппаратно-программному комплексу подключены пожарные части, станция скорой медицинской помощи, отделы полиции, служба газа, служба «Антитеррор» и ЕДДС городских округов.

Система 112 уже работает в 50 регионах страны. К концу 2019 года ее предстоит внедрить на всей территории Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU