Сотрудник полиции в Якутске помог пенсионерке вернуть деньги на лечение
Жительница Якутска, пенсионерка Анна Данилова, обнаружила пропажу кошелька с деньгами, предназначенными для оплаты лечения. Кроме денег были утеряны банковские и социальные карты, золотое украшение.
Анна написала заявление в полицию и благодаря оперативным действиям участкового Александра Оськина кошелек в целости и сохранности удалось найти под прилавком магазина.
Счастливая женщина обратилась к руководству отдела полиции №3 с просьбой отметить профессионализм и неравнодушие полицейского.
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ИСТОЧНИК KP.RU