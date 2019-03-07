2019-03-07T10:44:18+03:00
Общество

Сотрудник полиции в Якутске помог пенсионерке вернуть деньги на лечение

Женщина потеряла кошелек с деньгами, банковскими картами и золотым украшением
Ольга Донская
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В кошельке было 11 000 рублей на лечение.В кошельке было 11 000 рублей на лечение.Фото: ЯСИА
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Жительница Якутска, пенсионерка Анна Данилова, обнаружила пропажу кошелька с деньгами, предназначенными для оплаты лечения. Кроме денег были утеряны банковские и социальные карты, золотое украшение.

Анна написала заявление в полицию и благодаря оперативным действиям участкового Александра Оськина кошелек в целости и сохранности удалось найти под прилавком магазина.

Счастливая женщина обратилась к руководству отдела полиции №3 с просьбой отметить профессионализм и неравнодушие полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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