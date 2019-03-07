2019-03-07T10:05:58+03:00
Общество

Цветы для автоледи Оймякона

ГАИ поздравили с 8 марта водителей-женщин самой холодной точки на планете
Ольга Донская
Поделиться:
Оймякон самая холодная точка в миреОймякон самая холодная точка в мире
Изменить размер текста:

Акции «Цветы для автоледи» в честь Международного женского дня проходят в разных районах Якутии.

Автоледи одного из самых северных районов республики также не остались без внимания Госавтоинспекции. На дороги вышли сотрудники ГИБДД с подарками вместо жезлов. Приятным сюрпризом отметили не только представительниц прекрасного пола, но и остальных участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудник полиции в Якутске помог пенсионерке вернуть деньги на лечение
В Алданском районе Якутии чиновник похитил полмиллиона рублей
В Якутске открылась выставка театральных художников
За сутки с улиц Якутска вывезли семь тысяч кубометров снега
Центр Якутска залит водой
Активист Антон Васильев теперь будет работать в «Якутскэкосети»
Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии
Легкоатлеты СВФУ стали призерами чемпионата России среди студентов
Пожарные отстояли общежитие в Покровске
Актриса из Якутии снялась в криминальной драме в Америке
Якутский «Отелло» получил почти семь лет лишения свободы
Власти Якутии облегчили подачу заявления на детские выплаты
Сахацирк принял участие на крупном фестивале в Монако
Доверяй, но проверяй. В Якутии мужчину обокрал друг
В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии
Состав сборной России на Кубке мира по вольной борьбе станет известен 9 марта
Жители всех районов Якутии получат пенсию 7 марта
Известные автопутешественники начали автопробег с Якутии
Якутский пауэрлифтер установил новый рекорд
Северное сияние в небе Якутии
Центр занятости Якутска проводит ярмарку вакансий для женщин
В Якутске вор заснул в очереди в банк
Якутский боксер Михаил Варламов дебютирует в Финляндии
6 марта в Якутии пройдет день приема граждан
В Верхневилюйском районе Якутии произошло два пожара
В Якутии бухгалтер подарила себе пособие по беременности и родам
Родители школьников Якутска "сдали" ЕГЭ