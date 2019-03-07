Цветы для автоледи Оймякона

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-07T10:05:58+03:00

ГАИ поздравили с 8 марта водителей-женщин самой холодной точки на планете

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Акции «Цветы для автоледи» в честь Международного женского дня проходят в разных районах Якутии.

Автоледи одного из самых северных районов республики также не остались без внимания Госавтоинспекции. На дороги вышли сотрудники ГИБДД с подарками вместо жезлов. Приятным сюрпризом отметили не только представительниц прекрасного пола, но и остальных участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU