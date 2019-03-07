В Аладнском районе Якутии чиновник похитил полмиллиона рублей
Злоумышленник заключил пять фиктивных муниципальных контрактов
Возбуждено уголовное делоФото: ЯСИА
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В Аладнском районе Якутии чиновник похитил полмиллиона рублей. Злоумышленник заключил пять фиктивных муниципальных контрактов на общую сумму 500 000 рублей. Впоследствии в отсутствие выполненных работ, актов об их приемке денежные средства переведены на расчетный счет общества.
Возбуждено уголовное дело, по которому в настоящее время ведется предварительное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU