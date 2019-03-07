В Якутске открылась выставка театральных художников

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-07T07:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске в Национальном художественном музее открылась выставка театральных художников. В экспозиции представлены эскизы декораций, костюмы, портреты деятелей культуры Якутии.

К открытию выставки готовились месяц. Она посвящена Году театра и феномену самобытного якутского театра.

Выставка «Метафизика театра» развернулась в выставочном зале Национального художественного музея Якутии (здание Комдрагметалла) и продлится до 15 апреля. Для групп будет работать экскурсовод

ИСТОЧНИК KP.RU