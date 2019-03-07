В Якутске открылась выставка театральных художников
В экспозиции представлены эскизы декораций, костюмы, портреты деятелей культуры
Выставка продлится до 15 апреля.Фото: ЯСИА
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В Якутске в Национальном художественном музее открылась выставка театральных художников. В экспозиции представлены эскизы декораций, костюмы, портреты деятелей культуры Якутии.
К открытию выставки готовились месяц. Она посвящена Году театра и феномену самобытного якутского театра.
Выставка «Метафизика театра» развернулась в выставочном зале Национального художественного музея Якутии (здание Комдрагметалла) и продлится до 15 апреля. Для групп будет работать экскурсовод
ИСТОЧНИК KP.RU