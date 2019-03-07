За сутки с улиц Якутска вывезли семь тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-07T07:35:59+03:00

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6 марта с улиц Якутска вывезли без малого семь тысяч кубометров снега – на тысячу кубометров больше, чем днем ранее. В городе идет расчистка тротуаров, уборка снега с крыш и наледей с улиц и дворов.

Сегодня продолжится вывоз снега с прибордюрной части и тротуаров на проспекте Ленина, улицах Кальвица, Ойунского, Бестужева-Марлинского, Белинского, Кулаковского, Чернышевского, Орджоникидзе, Ярославского, Пояркова и разделительной полосы автострады 50 лет Октября.

В вывозе снега задействованы 22 самосвала КАМАЗ, 4 трактора МТЗ, 4 бобкэта, 3 фронтальных погрузчика, 2 снегопогрузчика, 2 ДЗ и 98 автогрейдеров.

Работа ведется в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU