Центр Якутска залит водой

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-07T07:13:36+03:00

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Проспект Ленина залит водой. По информации News.ykt причиной происшествия стала лопнувшая труба одного из зданий на главной улице города.

Вода течет из-под стоянки представительства АК «АЛРОСА» в Якутске. Как пояснила энергослужба компании, прорвало емкость для пожаротушения, принадлежащую Русскому театру.

Откачкой воды на месте аварии уже занимаются коммунальные службы, работает спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU