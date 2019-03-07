2019-03-07T07:13:36+03:00
Общество

Центр Якутска залит водой

Причиной стала лопнувшая труба
Ольга Донская
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Центр города залит водойЦентр города залит водой
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Проспект Ленина залит водой. По информации News.ykt причиной происшествия стала лопнувшая труба одного из зданий на главной улице города.

Вода течет из-под стоянки представительства АК «АЛРОСА» в Якутске. Как пояснила энергослужба компании, прорвало емкость для пожаротушения, принадлежащую Русскому театру.

Откачкой воды на месте аварии уже занимаются коммунальные службы, работает спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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