Центр Якутска залит водой
Причиной стала лопнувшая труба
Центр города залит водой
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Проспект Ленина залит водой. По информации News.ykt причиной происшествия стала лопнувшая труба одного из зданий на главной улице города.
Вода течет из-под стоянки представительства АК «АЛРОСА» в Якутске. Как пояснила энергослужба компании, прорвало емкость для пожаротушения, принадлежащую Русскому театру.
Откачкой воды на месте аварии уже занимаются коммунальные службы, работает спецтехника.
ИСТОЧНИК KP.RU