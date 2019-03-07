Активист Антон Васильев теперь будет работать в «Якутскэкосети»
Его привычная работа станет официальной
Несколько лет Антон Васильев тделает жизнь в Якутске комфортнее.Фото: ЯСИА
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Активист Антон Васильев теперь будет работать в «Якутскэкосети». Предложение о работе поступило от директора МУП «Жилкомсервис» Андрея Лебедева. Предприятие – соучредитель регионального оператора.
Новостью о новом месте работе Антон поделился в своем инстаграм-аккаунте. Активист сообщил, что будет продолжать свою привычную работу, но уже официально и с новым инвентарем от работодателя.
ИСТОЧНИК KP.RU