Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии

СЕГОДНЯ 04:01 2019-03-07T04:01:28+03:00

Путешественники планируют за три месяца проехать по всему побережью Арктики.

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Три участника экспедиции по Арктике доехали на снегоходах до самого северного поселка Якутии – Тикси. Свой путь они проделали по льду реки Лена. Точкой отправки стал Магнитогорск. Следующей остановкой станет поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии.

Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников планируют за три месяца на снегоходах через все побережье российской Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU