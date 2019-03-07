Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии
В поездку путешественники отправились на снегоходах
Путешественники планируют за три месяца проехать по всему побережью Арктики.
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Три участника экспедиции по Арктике доехали на снегоходах до самого северного поселка Якутии – Тикси. Свой путь они проделали по льду реки Лена. Точкой отправки стал Магнитогорск. Следующей остановкой станет поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии.
Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников планируют за три месяца на снегоходах через все побережье российской Арктики.
ИСТОЧНИК KP.RU