2019-03-07T04:01:28+03:00
Туризм

Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии

В поездку путешественники отправились на снегоходах
Ольга Донская
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Путешественники планируют за три месяца проехать по всему побережью Арктики.Путешественники планируют за три месяца проехать по всему побережью Арктики.
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Три участника экспедиции по Арктике доехали на снегоходах до самого северного поселка ЯкутииТикси. Свой путь они проделали по льду реки Лена. Точкой отправки стал Магнитогорск. Следующей остановкой станет поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии.

Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников планируют за три месяца на снегоходах через все побережье российской Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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