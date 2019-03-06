Легкоатлеты СВФУ стали призерами чемпионата России среди студентов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-06T11:43:07+03:00

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Легкоатлет СВФУ Диана Адасько и Александр Нечаев стали призерами чемпионата России среди студентов на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике.

Молодые люди выступали в команде из шести человек. В мужском забеге Александр пробежал дистанцию 60 метров с результатом 8,54 секунды, а Диана выполнила тройной прыжок и прыжки в длину.

ИСТОЧНИК KP.RU