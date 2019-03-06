Пожарные отстояли общежитие в Покровске

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-06T11:20:41+03:00

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Пожарные предотвратили пожар в покровском общежитии. Для тушения был привлечено 19 человек личного состава и 7 единиц техники. Днем в пожарное отделение Покровска поступил вызов о возгорании жилого объекта. Горела одна из комнат второго этажа. Из здания эвакуировали 20 человек, среди них трое детей. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сумма ущерба и виновник происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU