2019-03-06T11:01:59+03:00
Звезды

Актриса из Якутии снялась в криминальной драме в Америке

Елена Корнилова сыграла роль бывшей алкоголички
Ольга Донская
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Елена Корнилова уже давно проживает в Лос-Анджелесе и владеет несколькими языкамиЕлена Корнилова уже давно проживает в Лос-Анджелесе и владеет несколькими языками
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Актриса из Якутии Елена Корнилова снялась в криминальной драме «Brother`s keeper» американского режиссера Андре Джефферсона, премьера которой пройдет 24 марта в Лос-Анджелесе.

В фильме рассказывается непростая история двух приемных братьев, больными психическими заболеваниями.

Героиня Елены – бывшая алкоголчика Shay, которая познакомилась с одним из главных героев на встрече анонимных алкоголиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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