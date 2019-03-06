Актриса из Якутии снялась в криминальной драме в Америке

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-06T11:01:59+03:00

Елена Корнилова уже давно проживает в Лос-Анджелесе и владеет несколькими языками

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Актриса из Якутии Елена Корнилова снялась в криминальной драме «Brother`s keeper» американского режиссера Андре Джефферсона, премьера которой пройдет 24 марта в Лос-Анджелесе.

В фильме рассказывается непростая история двух приемных братьев, больными психическими заболеваниями.

Героиня Елены – бывшая алкоголчика Shay, которая познакомилась с одним из главных героев на встрече анонимных алкоголиков.

ИСТОЧНИК KP.RU