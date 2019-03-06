Якутский «Отелло» получил почти семь лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-06T10:49:14+03:00

Жиганский "Отелло" сядет почти на семь лет Фото: ЯСИА

Преступник нанес удар ножом в шею своей возлюбленной

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В поселке Жиганск Жиганского района Якутии мужчина нанес удар ножом в шею своей возлюбленной. Причиной поступка стала ревность. В телефонном разговоре потерпевшая назвала подсудимого другим именем. До этого момента пара приняла решение о расставании.

Женщине удалось выжить благодаря вовремя оказанной первой медицинской помощи, а ревнивца осудили и отправили в колонию строгого режима на 6 лет 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU