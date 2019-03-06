2019-03-06T10:25:47+03:00
Общество

Власти Якутии облегчили подачу заявления на детские выплаты

Теперь это можно будет сделать по месту фактического проживания
Ольга Донская
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О смене места жительства нужно будет оповещать исполнительные органы.О смене места жительства нужно будет оповещать исполнительные органы.
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Власти Якутии облегчили подачу заявление о выплатах на первого и второго ребенка. Ранее эту процедуру можно было выполнить только по месту прописки, сейчас же заявление разрешили подавать по месту фактического проживания.

При этом граждане, получающие выплаты, будут обязаны извещать о смене места жительства в органы исполнительной власти республики или якутское отделение Пенсионного фонда России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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