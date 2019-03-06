Власти Якутии облегчили подачу заявления на детские выплаты
Теперь это можно будет сделать по месту фактического проживания
О смене места жительства нужно будет оповещать исполнительные органы.
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Власти Якутии облегчили подачу заявление о выплатах на первого и второго ребенка. Ранее эту процедуру можно было выполнить только по месту прописки, сейчас же заявление разрешили подавать по месту фактического проживания.
При этом граждане, получающие выплаты, будут обязаны извещать о смене места жительства в органы исполнительной власти республики или якутское отделение Пенсионного фонда России.
ИСТОЧНИК KP.RU